Collegno vola in Europa: a Vienna il via a "Sleeping Beauty" dal programma Horizon

Collegno vola in Europa: a Vienna via a "Sleeping Beauty" dal progetto Horizon

È da poco ritornata da Vienna la delegazione dei dipendenti del Comune di Collegno, composta da un gruppo di cinque funzionari e responsabili che, per tre giorni, hanno rappresentato la città per "Sleeping Beauty", un progetto europeo al quale il comune di Collegno si è candidato ed è stato scelto come uno dei siti pilota in cui mettere in atto alcune sperimentazioni all'interno del Parco della Certosa, tra cui: la realizzazione di un rain garden in uno spazio da rigenerare di fronte alla nuova biblioteca, la realizzazione di un percorso tematico all'interno del parco e lo sviluppo, in collaborazione con il Patto Territoriale, di un Masterplan, un documento strategico utile a delineare una visione di evoluzione del Parco della Certosa condiviso tra tutti gli 'inquilini' che lo abitano.

Un’esperienza non solo formativa, ma sono stati anche giorni di confronto, di scambio oltre che di conoscenza dei partner che ci supporteranno nella realizzazione delle nostre azioni. Si tratta di un progetto finanziato dalla Commissione Europea dal bando Horizon e che ha come obiettivo risvegliare le aree trascurate in spazi vivi e fiorenti. Sleeping Beauty integra le Nature-Based Solutions(NBS) con i valori del New European Bauhaus (NEB). La NBS sono interventi ispirati e supportati dalla natura che, in modo sistematico e a costi contenuti, forniscono benefici ambientali, sociali ed economici. NEB aggiunge un requisito culturale: costruire luoghi belli e connessi ai principi di sostenibilità, inclusione ed estetica.

Nel quartiere Filmquartier di Vienna si sono così riuniti i partner da tutta Europa, per dare inizio alla rivitalizzazione di sei siti pilota: Riga ( Lettonia), Wroklaw ( Polonia), Froseke (Svezia), Bolzano ( Italia), Kozani (Grecia), Collegno (Italia). Sleeping Beauty segue sei principi fondamentali per guidare il suo processo di trasformazione: rigenerare, rivalutare, riutilizzare, riconnettere, riorganizzare e replicare, con l’obiettivo di risvegliare il potenziale degli spazi pubblici trascurati.

“Non possiamo che essere orgogliosi dei dipendenti del Comune di Collegno che non solo scrivono e vincono per il nostro territorio bandi nazionali ed europei, ma si confrontano con altre città d’Europa mantenendo sempre alta la loro formazione, anche a partire dall’incontro con altri colleghi” commentano il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone e il Vicesindaco con delega alla progettazione strategica Antonio Garruto. Per il bando Horizon nel 2027 sarà Collegno ad ospitare i partner di progetto e, nel frattempo, si porteranno avanti le azioni previste da progetto.