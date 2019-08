Borgo San Paolo non va in vacanza: mercato vivo e negozi aperti anche nella settimana di Ferragosto

E' qui, in via Di Nanni, che le serrande aperte fanno da contraltare a quelle chiuse. Dalla parrocchia di San Bernardino a piazza Adriano, sui 160 negozi presenti su ambo i lati della via, 60 sono aperti: il 37% circa. Il cuore pulsante del quartiere, la zona più vissuta, piena di negozi aperti e di persone per strada, è quella di Borgo San Paolo.

Il mercato, con le sue bancarelle, attira i residenti in strada. Tanti negozi limitrofi, proprio a causa della presenza delle persone, hanno scelto di rimanere aperti. A differenza di altre zone di Torino svuotatesi, come per esempio corso Francia, via Di Nanni offre ai torinesi rimasti in città, ogni tipo di servizio: dalle farmacie alle panetterie, passando per le pizzerie, i bar e i negozi di alimentari. Non bisogna spostarsi molto per eseguire una commissione.