Tesoriera, il presidente della Circoscrizione 4 scrive agli assessori contro il degrado

Da punto di ritrovo per giovani e meno giovani di tutta la città a “terra di nessuno”: è questa l'immagine del Parco della Tesoriera nel mese di agosto, a poche settimane dalla chiusura dell'Evergreen Fest.

A denunciarlo, con una lettera indirizzata agli assessori all'ambiente Alberto Unia e alla sicurezza Roberto Finardi, è il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato. A preoccupare, in particolar modo, sono le cattive condizioni in cui versano alcuni elementi di arredo urbano: “Si ritiene opportuno evidenziare - si legge – la necessità di sostituire i cestini per la raccolta rifiuti, ma soprattutto si fanno rilevare le condizioni veramente indecorose dei servizi igienici pubblici posti a lato dell'ingresso principale del parco”.

In conclusione, Cerrato chiede interventi tempestivi anche per le panchine: “Si invita a predisporre interventi manutentivi volti a ripristinare la loro funzionalità, in molti casi compromessa da continui danneggiamenti e atti vandalici”.

Il cattivo stato dell'area era anche stato segnalato, nelle scorse settimane, dal

comitato Torino in Movimento.