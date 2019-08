Utilizzo di chiavi bulgare per entrare negli appartamenti, fermati due georgiani

Molteplici sono i tentativi di intrusione in appartamento quando le città si svuotano per l’esodo estivo. E’ pertanto importante l’adozione di particolari “attenzioni” al fine di prevenire i furti.

Gli agenti della Squadra Mobile, lunedì pomeriggio, hanno fermato due cittadini georgiani, entrambi trentatreenni, che si sono introdotti in alcuni palazzi di corso Traiano mediante l’utilizzo di “chiavi bulgare”.

Gli investigatori appuravano che i due uomini, seppur in quell’occasione non fossero riusciti ad appropriarsi di alcun bene di valore, appena tre giorni prima erano stati già denunciati da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale per porto di attrezzi atti allo scasso e strumenti atti ad offendere.

All’interno della camera d’albergo dove dimoravano, i poliziotti hanno rinvenuto diverse valigie già pronte, per un’eventuale imminente partenza, con all’interno gioielli, orologi ed altra merce di valore, evidentemente provento di precedenti furti.

I due stranieri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per tentato furto in concorso e ricettazione. Attualmente risultano trattenuti al CPR in attesa del rimpatrio coattivo, che avverrà nella giornata di venerdì.