Gli eventi di settembre di Binaria

Pensato per i bimbi

Domenica 8 settembre

ore 11:30 Laboratorio di cucina per bambini: le girelle salate. Prepariamo con prosciutto formaggio e pane in cassetta un delizioso antipasto salato. Attività per bambini dai 5 ai 12 anni, per i bambini più piccoli è necessaria la presenza di un genitore. Prenotazione obbligatoria scrivendo a lamammadeibiscotti@gmail.com. Ai bimbi viene fornito tutto il materiale, alla fine del laboratorio ogni bimbo porterà a casa la sua creazione confezionata ed etichettata con la ricettina e l’elenco degli ingredienti utilizzati. Costo: 10 euro

Cucina

Martedì 10 settembre

ore 19:00 Corso di pasticceria: come decorare i cupcakes Una lezione adatta anche ai principianti per creare dolci monoporzione adatti a tutte le occasioni! Alla fine del laboratorio ogni partecipante porterà a casa la sua creazione confezionata ed etichettata con la ricetta e l’elenco degli ingredienti utilizzati. Prenotazione obbligatoria a lamammadeibiscotti@gmail.com, costo: 15 euro

Libri&Incontri

Giovedì 12 settembre

Ore 19:00 Il lottatore: la storia di Guido Nasi Guido è nato nel 1982 a Torino, dove fino ai diciassette anni ha condotto la vita normale di ragazzo vivace, appassionato di astronomia e di bicicletta. Nel luglio 1999, a Dublino, dove studiava inglese in una vacanza estiva, subisce un’aggressione per rapina e il malvivente lo colpisce alla testa con una bottiglia di birra. Guido cadrà in coma per quarantacinque giorni e resterà segnato a vita dall’emorragia cerebrale. Da quel giorno è in carrozzina, è muto, e muove soltanto la mano sinistra. Ma pensa, studia, scrive e osserva il mondo. E vorrebbe vivere in campagna. Con l’autore il giallista Massimo Tallone in un dialogo davvero unico: Massimo parlerà mentre Guido utilizzerà un risponditore, ovvero una tastiera che traduce in parole ciò che scrive

Ambiente

Venerdì 13 settembre

Ore 18:30 A tu per tu con un movimento ambientalista: XR Extinction Rebellion (XR) è un movimento internazionale nonviolento, del tipo "dal basso", fondato in Inghilterra in risposta alla devastazione ecologica causata dalle attività umane e che agisce a partire dalle evidenze scientifiche esistenti sulla gravità della crisi climatica. Il movimento sostiene le azioni di disobbedienza civile non violenta per sollecitare i governi a rispondere immediatamente alla crisi. Il movimento si presenterà alla cittadinanza con video e dibattiti su una delle questioni più urgenti del nostro tempo: l’ambiente

Pensato per i bimbi

Tutti i venerdì dalle 20.30

Letture a voce alta per i piccoli. Attività gratuita, prenotazione a binaria@gruppoabele.org



Bike Pride

Sabato 14 settembre

Ore 17:00 Biciclettata, teatro e cena all’insegna dell’amore per la bici. Hai voluto la bicicletta? E adesso pedala! Un pomeriggio organizzato da Binaria e Fiab e dintorni dedicato agli amanti della bici. Alle 17:00 biciclettata con partenza da Via Sestriere 34; alle 18:30 spettacolo teatrale su Alfonsina Strada, la donna che salvò il giro d'Italia. La serata si conclude con pizza e birrà di Berberè. Costo della partecipazione, cena inclusa: 12 euro. Prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org

A spasso con l’autore

Domenica 15 settembre

Ore 10:00 In cammino con Franco Arminio Guardare la città con occhi diversi: in cammino tra i Parchi della Tesoriera e della Pellerina Con Franco Arminio, scrittore, poeta e regista. Partenza alle ore 10:00 da Binaria e ritorno sempre a Binaria alle ore 17.00. Camminata poco impegnativa con pranzo al sacco. E’ consigliata anche per famiglie con figli camminatori.... Ci condurranno gli accompagnatori dell’Associazione Scuola per Via che propongono un metodo di osservazione dell’ambiente fondato sul cammino. La partecipazione alla passeggiata è gratuita ma è richiesta la prenotazione: genitoriefigli@gruppoabele.org (max 40 persone)

Arte

Lunedì 16 settembre

ore 18:30 Io sono acquerello Un laboratorio dove esplorare la meravigliosa tecnica dell'acquerello e alleggerirsi dei propri carichi emotivi, fluendo come il pigmento nell'acqua. Non c'è bisogno di sapere disegnare, basta la voglia di mettersi in gioco e lasciarsi andare. Costo: 20 euro materiali per il laboratorio inclusi. Prenotazione obbligatoria: valentina_bollo@hotmail.it

Laboratori

Lunedì 16 settembre

ore 19:00 Laboratorio prova di scrittura riparativa Un incontro sulla scrittura delle emozioni, dove lo scrivere diventa una terapia. Portate una penna, un block notes e tanta voglia di stare bene scrivendo i vostri ricordi e le vostre emozioni. Lezione di prova gratuita, per info e prenotazioni: info@scritturariparativa.it

Musica, maestro!

Martedì 17 settembre

ore 18:30 I Solisti della Tempia in concerto Nell’ambito di MITO SettembreMusica, il festival musicale che unisce Milano e Torino, un concerto di voci e pianoforte accompagnato dalla lettura di poesie a cura del nostro libraio Massimo Trombi. Evento gratuito

Sport&Benessere

Martedì 17 settembre

ore 19:00 Danza Sacra Una disciplina fisica, emotiva e spirituale che mescola le danze sacre orientali con la meditazione, ponendo l’accento sulla voce come strumento di benessere. Lezione di prova gratuita, prenotazioni a binaria@gruppoabele.org

Arte

Mercoledì 18 settembre

ore 19:00 IntegrAzioni+IllustrAzioni Mostra di tavole d'artista tratte dai più bei libri che raccontano l'immigrazione, l'integrazione e l'Altro - ideata e curata da Binaria e Giusti Eventi. L’evento rientra nella rassegna Torino Graphic Days e sarà accompagnato da letture 0-99 anni a cura di Massimo Trombi. La mostra sarà visitabile fino al 2 ottobre

Teatro

Giovedì 19 settembre

ore 18:00 Stare bene con la voce Un incontro per scoprire i mille segreti di una lettura professionale. Una lezione-laboratorio condotta da Elena Zegna rivolta ad insegnanti, educatori, librai, bibliotecari e a chiunque sia interessato, per diventare più consapevoli delle infinite potenzialità della nostra voce e dell'importanza di averne cura. Costo della lezione: 5 euro, prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org

Libri&Incontri

Giovedì 19 settembre

Ore 18:30 Gruppo di lettura di poesia Sei un amante della poesia? Allora questo è il gruppo di lettura che fa per te! Guidati da Natalia Ceravolo ci confronteremo su “Tu fammi un disegno del sole" di Emily Dickinson e "Resteranno i canti" di Franco Arminio. Portate con voi consigli per il prossimo libro da leggere! Evento gratuito

Cena filosofica

Venerdì 20 settembre

ore 20:00 Il genio di Leonardo e il neoplatonismo Lo scrittore Ernesto Solari, autore di Leonardo neoplatonico (Colibrì edizioni) conduce una cena filosofica per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo. Dalla numerologia di Pitagora fino alla Kabbala, una serata alla scoperta dei simboli sacri e profani che popolano le opere di Leonardo. Prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org, costo della cena+libro: 25 euro, costo della cena senza libro: 15 euro

Pensato per i bimbi

Tutti i venerdì dalle 20.30

Letture a voce alta per i piccoli. Attività gratuita, prenotazione a binaria@gruppoabele.org

Passeggiata alla scoperta di Torino

Sabato 21 settembre

ore 10:00 Borgo San Paolo: alla scoperta del quartiere operaio. Accompagnati dallo scrittore Diego Vaschetto, un percorso sulle tracce delle fabbriche, grandi protagoniste del quartiere nel secolo scorso. Ma cos’è oggi Borgo San Paolo? Una zona studentesca, grazie alla vicinanza col Politecnico, ma con un’anima profondamente multietnica grazie alla significativa presenza di sudamericani. La passeggiata anticiperà l’incontro dedicato alla Torino Operaia che si terrà il 26 settembre a Binaria con la partecipazione della sindacalista Susanna Camusso. Il percorso è adatto anche ai non camminatori e durerà 1,30 h. Prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org, costo: 10 euro

Libri&Incontri

Sabato 21 settembre

Ore 16:00 Lo spettacolo della mafia: come cinema, giornali e tv influenzano la nostra percezione del fenomeno mafioso A che cosa pensiamo quando parliamo di mafie? Come nascono le rappresentazioni della criminalità? In che modo realtà e racconto delle mafie si intrecciano nel dar forma a un immaginario in continua evoluzione? Ne parliamo con Marcello Ravveduto, autore de Lo spettacolo della mafia (Edizioni Gruppo Abele) e Rocco Sciarrone, professore di Sociologia della criminalità organizzata all’Università di Torino

Facciamo festa!

Sabato 21 settembre

dalle 19:00 Festa dei vicini: una grande tavolata per conoscerci! Un appuntamento europeo per contrastare l’isolamento e l’individualismo che troppo spesso caratterizzano i quartieri delle grandi città. La celebrazione è l’occasione per riconnettersi con i valori di solidarietà, convivialità e amicizia. Chiunque può aderire, la partecipazione è gratuita. Faremo una grande tavolata in via Sestriere, dal numero 19 al numero 33, con una cena in condivisione. Portate una torta, un mazzo di carta o anche una chitarra… Invitiamo tutti i partecipanti a non usare piatti e stoviglie in plastica. Con le incursioni del Teatro del Noi e tante sorprese… Vi aspettiamo!

Pensato per i bimbi

Domenica 22 settembre

ore 11:30 Laboratorio di cucina per bambini: muffin miao e bau. Attività per bambini dai 5 ai 12 anni, per i bambini più piccoli è necessaria la presenza di un genitore. Prenotazione obbligatoria scrivendo a lamammadeibiscotti@gmail.com. Ai bimbi viene fornito tutto il materiale, alla fine del laboratorio ogni bimbo porterà a casa la sua creazione confezionata ed etichettata con la ricettina e l’elenco degli ingredienti utilizzati. Costo: 10 euro

A cena con l’autore

Lunedì 23 settembre

Ore 20:00 A cena con la scrittrice Monica Coppola. Una serata per parlare di donne, di generazioni a confronto e di un segreto che sta per essere rivelato. Sono questi i protagonisti de La misura imperfetta del tempo (Las Vegas edizioni), l’ultimo libro di Monica Coppola che presenteremo durante la nostra cena letteraria. Insieme all’autrice, Manuela Barban della rivista Crack e la blogger Natalia Ceravolo. Prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org, costo della cena+libro=25 euro, costo della cena senza libro: 15 euro

Passeggiata d’autore

Martedì 24 settembre

ore 18:30 Torino di carta: una passeggiata alla scoperta degli itinerari letterari della nostra città. Alessandra Chiappori, autrice di Torino di Carta (Il Palindromo), ci guida in una passeggiata dedicata ai luoghi legati a Cesare Pavese, Natalia Gizburg, Primo Levi... Un’escursione narrativa per le strade di Torino raccontata attraverso le opere di grandi scrittori. Appuntamento martedì 24 settembre alle 18:30 in corso Umberto 75, a Torino. Costo della passeggiata+libro: 20 euro, costo della passeggiata senza libro: 10 euro. Prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org

Sport&Benessere

Martedì 24 settembre

ore 19:00 Danza Sacra Una disciplina fisica, emotiva e spirituale che mescola le danze sacre orientali con la meditazione, ponendo l’accento sulla voce come strumento di benessere. Lezione a cura di Royi Wang. Costo singola lezione:10 euro, abbonamento trimestrale: 100 euro. Prenotazioni a binaria@gruppoabele.org

Pensato per i bimbi

Mercoledì 25 settembre

ore 17:30 Piccoli giardinieri crescono: laboratorio di giardinaggio pensato per i bimbi Un laboratorio pensato per i piccoli dedicato al giardinaggio. Il vivaio Il filo d’erba di Rivalta ci spiegherà le regole da rispettare per diventare un vero pollice verde. Tutti i partecipanti riceveranno una piantina da portare a casa e accudire. Il labpratorio è pensato per i bimbi dai 5 ai 13 anni, per i più piccoli è necessaria la presenza di un genitore. Prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org, costo dell’incontro: 10 euro

Libri&Incontri

Giovedì 26 settembre

Ore 18:30 La Torino delle fabbriche e gli operai: storie da una città in trasformazione La classe operaia va in paradiso diceva Elio Petri. Cosa ne è stato della classe operaia torinese? E cosa delle sue fabbriche? A partire dal libro di Alfano Bonaventura 'Storia di un operaio del secolo scorso' che vede la prefazione di Aldo Agosti, un dibattito dedicato alle lotte operaie, alle conquiste sindacali e alle sfide imposte dalla de-industrializzazione. Con l’attivista Mimma Alfano, i sindacalisti Federico Bellomo e Susanna Camusso, e lo storico Marco Albertaro

Pensato per i bimbi

Tutti i venerdì dalle 20.30

Letture a voce alta per i piccoli. Attività gratuita, prenotazione a binaria@gruppoabele.org

BinariaOff

Sabato 28 e domenica 29 settembre

A tutta coda: lo stand di Binaria nella fiera dedicata agli amanti degli animali Binaria trasloca per un week-end allo spazio Mrf di Torino in corso Luigi Settembrini 164. Per tutto il fine settimana animeremo il nostro stand con laboratori artistici con acquarelli e fil di ferro, letture a voce alta e molto altro ancora... Non perdetevi i nostri appuntamenti d’autore: sabato 28 settembre alle ore 16:00 Mathilde Bonetti presenta il libro Stella bianca – La ragazza che parla ai cavalli. Domenica 29 settembre, sempre alle ore 16:00, Roberto Morgese presenta Gara di mucche. I clienti di Binaria usufruiranno di uno sconto all’ingresso della fiera: per avere il tuo buono sconto basta inviare una mail a binaria@gruppoabele.org

Pensato per i bimbi

Sabato 28 settembre

ore 17:00 Impara l’arte… E mettila da parte! Nell’ambito di Torino Graphic Days, l’artista di Paratissima Gerardo Rosato propone a Binaria un laboratorio per bambini a partire dai 4 anni (per i più piccoli è necessaria la presenza di un genitore). Il fil di ferro, materiale simbolo di divisioni, diventa la base per realizzare opere d'arte che ciascun bimbo porterà a casa. A seguire giochi di luce e ombre. Costo del laboratorio: 10 euro, prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org

Pensato per i bimbi

Domenica 29 settembre

ore 11:30 Laboratorio di haiku per bambini Un incontro creativo per i bimbi per imparare a comporre un haiku, le brevi poesie giapponesi che hanno conquistato il mondo. Laboratorio a cura di Tiziana Avataneo pensato per i bimbi dai 6 anni in su, per i più piccoli è necessaria la presenza di un genitore. Costo: 5 euro, prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org

Workshop

Lunedì 30 settembre

ore 19:00 Corso di scrittura riparativa Un workshop sulla scrittura delle emozioni, dove lo scrivere diventa una terapia. Portate una penna, un block notes e tanta voglia di condividere i vostri ricordi e le vostre emozioni. Il corso prevede quattro appuntamenti di 1,30 h ciascuno, sempre di lunedì, sempre alle 19:00, sempre a Binaria! Per info e costi: info@scritturariparativa.it