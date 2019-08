Pranzo di Ferragosto nei parchi torinesi: vincono le griglie sperimentali del Comune [FOTO]

Tavoli, sedie, borse frigo e, naturalmente, l'immancabile carbonella. Anche quest'anno i torinesi che festeggiano il Ferragosto in città non hanno saltato l'appuntamento con la tradizionale grigliata. E se l'afflusso maggiore nelle aree verdi periferiche è dato dalle famiglie straniere - comunque in quantità minore rispetto agli anni passati -, chi ha scelto il pranzo nel parco ha sfruttato al meglio i servizi offerti dal Comune.

Alla Colletta, infatti, le piazzole sperimentali installate lo scorso aprile per la Pasquetta hanno riscosso un nuovo successo tra i "merenderos".



Si tratta di due zone -, la prima vicino alla vecchia cascina Airale, la seconda nel limitrofo parco della Confluenza - ben delimitate, e in corrispondenza dei parcheggi, più adatte alle grigliate in quanto lontane dagli alberi e dall'area giochi, e vicino alle fontanelle dell'acqua.



"Le vecchie strutture - spiega l'assessore all'ambiente Alberto Unia - erano sotto le piante e ormai usurate, dovevano essere rimosse. La sperimentazione, che durerà tutto l'anno, procede bene, per questo speriamo, per il prossimo, di realizzare questi impianti in tutti i parchi più frequentati dai cittadini, con un impegno di spesa non troppo elevato".



Il costo è stato di 5 mila euro per ciascuna area barbecue. L'accortezza, per chi porta invece l'attrezzatura da casa, è di posizionarsi entro un raggio di 50 metri.