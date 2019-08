Ferragosto nei musei a Torino, Venaria e Rivoli: tutte le aperture straordinarie

A Ferragosto, e per tutto il ponte, i Musei Reali di Torino osservano l’apertura con il consueto orario, dalle 8,30 alle 19. Inoltre, come ogni giovedì, dalle 17 alle 19, i Musei sono visitabili gratuitamente, grazie all’iniziativa Happy hour (chiusura biglietteria ore 18).

Alle 21, nell’ambito della rassegna Cinema a Palazzo, spazio alla settima musa con il film “The Italian Job” (Gran Bretagna, 1969). Il biglietto intero degli spettacoli vale per un ingresso ridotto ai Musei Reali, mentre con quello dei Musei e delle mostre si ha diritto alla riduzione a € 4 sull’ingresso ai film. Maggiori informazioni su: www.museireali.beniculturali.it.

Giovedì 15 agosto la Fondazione Torino Musei offre l’ingresso, per singolo museo, al prezzo simbolico di 1 euro per visitare le collezioni di Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e MAO Museo d’Arte Orientale. Aggiungendo 1 euro, sarà possibile visitare a Palazzo Madama anche la mostra “Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio verso l’Astro d’argento” e “L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica”, alla GAM “Giorgio de Chirico. Ritorno al futuro” e al MAO Goccia a goccia dal cielo cade la vita. Acqua Islam e arte. Inoltre nel pomeriggio, ogni museo, organizzerà una visita guidata alle mostre speciale ferragosto. Tutti i dettagli su: www.fondazionetorinomusei.it/it.

Il Museo del Cinema e l’ascensore panoramico della Mole Antonelliana a Ferragosto saranno straordinariamente aperti con orario 9-20. Per tutto il periodo sarà possibile visitare, oltre alla ricca esposizione permanente, la mostra "#FacceEmozioni. 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji", a cura di Donata Pesenti Campagnoni e Simone Arcagni. Inoltre, sono previste visite guidate e laboratori alla scoperta del Museo, della storia del cinema e della mostra, prenotabili su www.museocinema.it.

Il Museo Egizio osserverà il consueto orario 9-18.30, mentre venerdì 16, grazie allo “Speciale Estate” sarà aperto fino alle 22.30 (chiusura biglietteria ore 21.30), con ingresso a tariffa unica (5 euro) dalle 18.30. Per informazioni: www.museoegizio.it

A Venaria, Reggia, Giardini, mostre e Castello della Mandria restano aperti dalle 10 alle 19.30. Oltre alle "Sere d’Estate alla Reggia", apertura serale speciale anche mercoledì 14 agosto per la Festa di Ferragosto, dalle 19 alle 23.30 (ingresso speciale a 10 euro; 18 euro con le mostre in corso). Tutti i dettagli su: www.lavenaria.it

Infine, al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, per il primo anno alla collezione permanente e alle mostre temporanee si somma la Collezione Cerruti, 300 opere dal Medioevo ad oggi collezionate da Francesco Federico Cerruti ed entrate a pieno regime nell'offerta del museo. Il giorno di Ferragosto sarà regolarmente aperto dalle 10 alle 19. In corso le mostre “Hito Steyerl. La città delle finestre rotte”; “D'apres Leonardo”; “Yuri Ancarani. Le radici della violenza”; “Aria, Fiori, Sale. Opere dalle Collezioni del Castello di Rivoli”. Maggiori informazioni su: www.castellodirivoli.org.