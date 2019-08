Parco della Tesoriera, dal degrado nasce una "scultura"

Atto vandalico, scherzo di Ferragosto o arte? La risposta, forse, non arriverà mai ma, certamente, dal degrado non mancano le occasioni per azioni "creative" : è il caso del parco della Tesoriera, oggetto di incuria e malcostume come recentemente testimoniato da Circoscrizione e comitati spontanei.



Nella giornata di ieri, infatti, ignoti hanno inserito un asse di una delle molte panchine danneggiate nel tronco di un albero tagliato, creando una vera e propria scultura di arte contemporanea. Questo l'ironico commento sul gruppo Facebook "Sei di Parella se...": "Una spada nella roccia alla tesoriera, nel dettaglio: panchina devastata infilzata in tronco di albero".