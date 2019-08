Piazza San Carlo, "Miravano a creare scompiglio tra la gente": così il gup inchioda la banda dello spray

Una ferita che non si rimargina. Per i parenti delle vittime, ma anche per l'intera città di Torino che - ormai due anni fa - assistette attonita alle scene che arrivavano da piazza San Carlo. Era il 3 giugno 2017 e nel salotto del capoluogo piemontese si erano dati appuntamento moltissimi tifosi della Juventus (circa 30mila secondo le stime) per assistere alla diretta della finale di Champions League contro il Real Madrid.

All'improvviso, il disastro: un fuggi fuggi che ha portato al caos e alla morte di Erika Pioletti e Marisa Amato. Poi le indagini, la scoperta di quella che è stata ribattezzata la banda dello spray e poi il processo, terminato con la condanna per omicidio preterintenzionale per i quattro rapinatori ritenuti responsabili di ciò che accadde all'improvviso, ai piedi della statua del Caval 'd brons.

E ora è nota anche la motivazione che ha spinto Maria Francesca Abenavoli, gup che ha spiegato la condanna scrivendo che i membri della banda "Miravano a creare scompiglio tra la gente". E ancora: "sapevano perfettamente che la diffusione dello spray avrebbe creato scompiglio e movimenti incontrollabili".



Per tre dei quattro imputati - tutti di origine marocchina - la condanna ha portato a 10 anni, 4 mesi e 20 giorni di galera, mentre per il quarto sono stati comminati 10 anni, 3 mesi e 24 giorni.