Verde pubblico, l'allarme della Circoscrizione 4

“Giardini, aiuole e piazze della Circoscrizione 4 sembrano vere e proprie giungle e, con l'alternanza di sole e pioggia, la situazione potrebbe anche peggiorare”: a lanciare l'allarme è il presidente Claudio Cerrato, preoccupato dalle condizioni del verde sul territorio dei quartieri San Donato, Campidoglio e Parella.

Dietro alla crescita oltremodo abbondante dell'erba ci sarebbe la scarsità di risorse economiche stanziate dal Comune per lo sfalcio: “Le proteste dei cittadini – sottolinea – sono più che legittime ma il problema, in mancanza di fondi, è ingestibile. Con la coperta corta non basta agire nel modo più mirato e attento possibile: nelle prime due settimane di settembre dovremo concentrare l'attenzione sulle scuole, per questo chi rientrerà dalle ferie troverà i giardini con la giungla”.

Secondo Cerrato, i tre tagli programmati annualmente non sono minimamente sufficienti a garantire il decoro urbano: “Ne servirebbe – aggiunge- almeno uno in più: dopo lo sfalcio primaverile e quello di inizio estate, non possiamo far altro che tagliare a settembre, visto che poi dovremo nuovamente aspettare il 2020".

"Le risorse sono talmente scarse che non esistono possibilità di intervento, nemmeno organizzandoci in base al tempo atmosferico”.