San Mauro Torinese: una passeggiata alla scoperta dei mulini e del territorio

L’associazione Mulino Sambuy onlus, in collaborazione con Ri-ciclistica Settimese ed Ecomuseo del Freidano, organizza la prima edizione della Stramulini domenica 22 settembre 2019.

Forti della nostra esperienza nel creare eventi a scopo sociale, culturale e benefico, quali passeggiate per famiglie e la famosa “Mangialonga Fragole e Mulini“ (che ha festeggiato i 4 anni e nel 2020 sarà al suo quinto anno di realizzazione), vi proponiamo un‘inedita passeggiata alla scoperta di alcuni angoli poco conosciuti della pianura del Po, all‘insegna dell’amicizia e della voglia di fare attività fisica tutti insieme, adatta anche a chi è poco allenato, a piedi o in bicicletta.

Tutto ciò alle porte di Torino!

La cornice è la straordinaria pianura del Po torinese con i suoi mulini storici, di cui vi racconteremo la storia. Una domenica all’insegna dello sport, della cultura del divertimento, il 22 settembre con ritrovo dalle 9 per il gruppo a piedi e con partenza alle 9.45 dal Mulino Sambuy. Per i ciclisti ritrovo alle ore 10 presso il Mulino Sambuy e partenza ore 10.45.

Il percorso a piedi Mulino Sambuy- Ecomuseo è di 7 km.

Il percorso in bici è di circa 13 km.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 29 settembre.

Il contributo di partecipazione è di 5 euro per adulti e ragazzi dai 9 anni in su, mentre è gratuito per i bambini da 0 a 8 anni.

Iscrizioni dall’11 agosto al 20 settembre su eventibrite ( https://www.eventbrite.it/myevent?eid=68729956149 ) oppure dall‘8 settembre al 20 settembre

presso la sede del Mulino Sambuy in Strada del Porto 1 a San Mauro Torinese oppure tramite bonifico bancario IBAN IT 15 D 03599 01899 050188543608 inviando la ricevuta con i propri dati all’indirizzo e-mail mulinosambuy@gmail.com.

È previsto un buono Decathlon per tutti i partecipanti del valore di 5 euro (senza limite di spesa minima, valido nel punto vendita di Settimo Torinese e ritirabile presso la Piazza degli Alpini di Castiglione dalle 15 alle 18 del 22 settembre).

Si ringrazia Borello Supermercati e Autovip per i gadget.

Per la copertura assicurativa si ringrazia Sai Assicurazioni di Gassino Torinese.

La manifestazione è patrocinata dai comuni di San Mauro, Castiglione e Settimo Torinese, è inserita nel calendario della festa patronale di San Mauro Torinese e della festa dello sport di Castiglione, patrocinata da AIAMS e da fondazione ECM.

Le tappe ristoro prevedono un momento di relax e socializzazione. Presso il ristorante I Fornelli, per i partecipanti a piedi, sarà offerta dell’acqua. All‘Ecomuseo del Freidano la birra sarà offerta dal birrificio Dynameet per tutti i partecipanti. Seguirà il pranzo al sacco dei partecipanti (che porteranno da casa) oppure, su richiesta, menu convenzionato col birrificio Dynameet.

La visita all’Ecomuseo del Freidano e alla Ri-ciclistica sono inclusi nel contributo di partecipazione.

Per i ciclisti il percorso prosegue verso Mezzi Po (presso l’Ostu del Masle, sono previste attività gratuite nella borgata e la dimostrazione di wakeboarding) con ritorno verso Ecomuseo del Freidano previsto intorno alle 16.30.

Si ricorda ai partecipanti di ritirare il buono Decathlon a Castiglione in Piazza degli Alpini entro le ore 18.