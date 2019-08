Mercoledì Veg: pancakes con sciroppo d’acero e susine

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia con le ricette tratte da ilGolosario.it di Paolo Massobrio. La proposta di questa settimana è: pancakes con sciroppo d’acero e susine

I pancakes con lo sciroppo d’acero sono il piatto simbolo dell’ “american breakfast”, la sostanziosa e nutriente colazione americana. La loro versatilità permette di interpretarli numerosi abbinamenti tra cui, senz’altro, spicca quello con la frutta di stagione. Oggi ve li proponiamo in una versione light e 100% vegetale, che unisce la morbidezza del pancakes alla succosa dolcezza delle nostre susine estive, in una coccola fragrante e saporita ideale non solo per la colazione, ma anche per un rilassante brunch.

Ingredienti:

• 5 susine mature

• 100 gr di farina integrale

• 1 cucchiaio di zucchero di canna.

• 5 gr di lievito in polvere o cremor tartaro.

• 70 gr di latte di soia (o di mandorle o di riso)

• 20 gr di acqua frizzante.

• 2 cucchiai di olio di semi di mais + q.b per oliare la padella.

• Cannella in polvere (quanto basta)

Preparazione

Da una parte dunque mescolate la farina integrale con lo zucchero di canna e il lievito.

In un’altra ciotola unite il latte vegetale e l’olio di mais.

Unite i due composti aggiungendo anche 20 ml di acqua frizzante e lasciate riposare in frigorifero per qualche ora o anche per tutta la notte.

Ungete leggermente una padella antiaderente e fatela scaldare. Versate quindi il composto e, una volta soldificato, giratelo dall’altro lato aiutandovi con una spatola in silicone.

Servite con sciroppo d’acero e aggiungete le vostre susine tagliate a fettine.

N.B: per rendere il topping ancor più goloso, fate caramellare le susine in padella con una manciata di zucchero di canna e un po’ di limone.