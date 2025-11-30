La magia del Natale torna a Porta Nuova: le letterine sull’albero della stazione

Torna l’Albero di Natale nell’atrio di Porta Nuova e come ogni anno si decora subito delle letterine di chi trova un momento per esprimere un desiderio in vista dell’anno nuovo prima di correre a prendere il treno.

Centinaia e centinaia di bigliettini

Centinaia di bigliettini nell’arco di pochi giorni sono già stati appesi, scritti a mano o con al computer. Le richieste a Babbo Natale sono le più svariate: da chi chiede salute, per sé e per la famiglia, a chi chiede di trovare un posto di lavoro, fino a chi chiede solo di trovare la strada giusta.

Le richieste più curiose

C’è Anna che chiede a Babbo Natale “solo un po’ di felicità per la mia famiglia” e poi c’è Audrey che chiede “buona salute, profondo amore e protezione costante” e ancora Annalisa: “Spero che mia nonna stia meglio e prenditi cura di mio nonno Franco e nonna Lella che mi guardano sempre”.

E poi un grande cartellone contro il cyberbullismo: “Gli insulti online non sono un gioco, basta insulti”.

Un filo invisibile tra le persone

Una tradizione quella dell'albero di Natale alla stazione che crea un filo invisibile tra le persone in vista delle feste, un modo per sentirsi meno soli e parte di una grande comunità.