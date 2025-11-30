Nuova Carta d'Identità Elettronica, Moncalieri scrive a 7 mila cittadini

A Moncalieri è iniziato il conto alla rovescia per fare la nuova Carta d’Identità Elettronica, per i tanti che ancora hanno in tasca il documento cartaceo. Documento che, indipendentemente dalla data di scadenza, dall'agosto del prossimo anno non sarà più valido per andare all’estero.

Moncalieri scrive a 7 mila cittadini

Ed allora, per avvisare la cittadinanza della novità della Cie, l’assessore ai Servizi demografici Michele Morabito ha lanciato un alert, ricordando questa scadenza, provvedendo a inviare 7.434 lettere di avviso ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea.

Già a partire da metà novembre sono stati attivati due sportelli aggiuntivi dedicati al rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica, operativi ogni martedì dalle 13.30 alle 16 (fino ad aprile 2026), accessibili tramite prenotazione online attraverso il sito del Comune di Moncalieri.

Come fare per prenotarsi e ottenerla

Ma non si vuole lasciare indietro chi è più anziano o fa fatica a stare dietro alle novità di internet e delle nuove tecnologie: "E' possibile anche rivolgersi all’Ufficio Anagrafe dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, dove il personale è a disposizione per assistere nella procedura di prenotazione", ha spiegato l'assessore Morabito. "Ritengo questo sia un servizio che dimostra la volontà dell’Amministrazione di avvicinare sempre di più la macchina comunale ai cittadini, anche a quelli che faticano di più con la digitalizzazione".

Tutte le informazioni sulla scadenza dei vecchi documenti, sulle modalità di prenotazione e sugli sportelli dedicati sono disponibili sul sito del Comune, alla sezione Novità e Stop alle Carte d’identità cartacee.