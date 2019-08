Sci, niente Olimpiadi? Sestriere si "consola" candidandosi per i Mondiali 2029

Sestriere si candida a ospitare i Mondiali di sci alpino 2029. Il sindaco della celebre località turistica, sede dei Mondiali nel 1997 e di molte gare alle Olimpiadi 2006, ha inviato lettera ufficiale a Flavio Roda, presidente della Fisi, la Federazione italiana degli sport invernali. Lo riporta l'Ansa.

"Riteniamo - scrive il sindaco Valter Marin - che questo sia un modo per guardare oltre, rispetto all'amaro in bocca per non essere riusciti a condividere l'evento olimpico con Milano-Cortina 2026 di cui, come italiani, andiamo orgogliosi. Guardare avanti per noi significa puntare a un grande evento post-olimpico come possono essere i Mondiali di sci alpino 2029. Abbiamo tutto il tempo necessario per lavorare a un progetto importante, per preparare le infrastrutture, l'adeguamento di impianti, innevamenti e piste, consentendo al tempo stesso ad albergatori e imprenditori di essere poi pronti per un evento al top, sulle orme del successo dei Mondiali di sci a Sestriere del 1997".