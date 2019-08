Toro-Wolverhampton, finora pacifica e colorata la presenza dei tifosi inglesi

E' iniziato il conto alla rovescia per l'andata del playoff di Europa League tra Toro e Wolverhampton, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Olimpico.

Al seguito dei "lupi" inglesi ci sono circa 1500 tifosi, che hanno preso d'assalto i dehor del centro città: piazza Vittorio si è tinta di arancio e nero, i colori sociali dei "Wolves", con cori da stadio, bandiere e birra per tutti. Al momento, per fortuna, tutto si sta svolgendo in modo pacifico e tranquillo.

L'auspicio è che la situazione resti tale anche prima e soprattutto dopo la partita, facendo prevalere il colore e il bello del tifo, evitando di dare luogo ad incidenti e problemi per l'ordine pubblico.