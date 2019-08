Colpo da film al centro commerciale di Nichelino: sfondano l'ingresso e rubano cellulari e prodotti tecnologici

Una scena da film, quella che si è verificata la scorsa notte a Nichelino, presso il centro commerciale di piazza Aldo Moro. Alcuni malviventi, infatti, hanno messo a segno un colpo utilizzando un mezzo pesante come ariete.

Un furgone, che ha letteralmente sfondato la saracinesca che avrebbe dovuto custodire l'accesso e sono così entrati all'interno. Arrivati in corrispondenza del negozio di elettronica, si sono introdotti all'interno e hanno arraffato tutto quello che hanno trovato, dagli smartphone ad altri prodotti hi-tech. Per poi darsi alla fuga.

Sul posto, dato l'allarme, sono arrivate le forze dell'ordine e i carabinieri stanno ora indagando (anche grazie alle immagini a circuito chiuso) per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.