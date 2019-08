In Italia per curare il figlio di 3 anni, richiedente asilo sventa uno scippo a Torino

Lunedì 19 agosto in centro Torino: intorno all'ora di pranzo due ragazzi aggrediscono una signora per rubarle la collana che indossa. In soccorso della donna interviene Bousaoud Salaheddine - richiedente asilo in Italia da gennaio per curare il figlio affetto una malattia rara, ora residente a Carmagnola con la famiglia- che riesce a bloccare uno dei ladri fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Un gesto d'aiuto, per il quale l'uomo non vuole nulla in cambio. A raccontare la storia, attraverso Facebook, è il capogruppo regionale di LUV Marco Grimaldi. Salaheddine si trovava a Torino per un colloquio di lavoro, quando andando a Porta Nuova per prendere un treno per Carmagnola, ha assistito all'aggressione.

Dopo aver sentito le urla della donna, ha subito iniziato a rincorrere i due malviventi, riuscendo alla fine a fermarne uno. Insieme alla vittima ha atteso l'arrivo della Polizia, spiegando quanto fosse successo e descrivendo anche il ladro che era riuscito a scappare.