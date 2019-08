Parella, iniziati i lavori sulle panchine della Tesoriera

Il parco della Tesoriera, polmone verde del quartiere Parella e di tutta Torino, potrà finalmente avvalersi di panchine decorose: sono iniziati ieri, infatti, i lavori di manutenzione e sostituzione delle panchine deteriorate o danneggiate dallo scorrere degli anni, dalle condizioni atmosferiche, dall'incuria e dal vandalismo.



Il tutto a pochi giorni dalla lettera indirizzata dal presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato, preoccupato dalle condizioni di abbandono del parco dopo la conclusione dell'Evergreen Fest, agli assessori Unia e Finardi: “Bene l'intervento – dichiara - ma confidiamo che sia complessivo e accompagnato da una rinnovata

attenzione e vigilanza”.



Soddisfatta per l'esito della vicenda anche la presidente del comitato Torino in Movimento Federica Fulco, tra le prime a documentare le condizioni delle panchine: “Siamo felici dell'intervento - commenta – a seguito delle nostre segnalazioni: nel frattempo la Polizia Municipale ci ha informato che, per quanto riguarda i vandalismi, se ne sta occupando il reparto di prossimità”.