Scelti dal pubblico, a Torino gran finale di "Cinema a Palazzo"

Il pubblico di "Cinema a Palazzo" è da sempre attento e molto partecipe. Ogni anno, suggerisce dei titoli che avrebbe piacere di vedere in rassegna.

L'edizione 2019, prima della serata del 31 agosto dedicata al film "Sacco e Vanzetti" e del recupero, il 1 settembre, della sonorizzazione dal vivo de ‘L’Age d’or’’ (inizialmente in calendario il 26 luglio, rimandata per pioggia) , propone così i film più votati la scorsa estate. Sono:

Domenica 25

L’appartamento (Usa 1960, 125’)

Regia di B. Wilder, con Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray

martedì 27

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (It. 1974, 125’)

Regia di L. Wertmuller, con Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Riccardo Savino

mercoledì 28

Notting Hill (G.B. 1999, 124’)

Regia di R. Michell, con Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans

giovedì 29

Ieri oggi domani (IT. 1963, 114’)

Regia di V. De Sica, con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Aldo Giuffrè, Tina Pica

venerdì 30

La strana coppia (Usa 1968, 105’)

Regia di G. Sacks, con Walter Matthau, Jack Lemmon, John Fiedler

Il costo del biglietto intero è di 6 euro. Ingresso ridotto a 5 euro per universitari, Abbonamento Torino Musei, dipendenti MiBACT e Soci CRALBBCC “Rino Rossi”. Gli over 65 anni pagano 4 euro. Conveniente la formula dell’abbonamento alla rassegna: la tessera per dieci film costa 40 euro.

Chi acquista il biglietto di ingresso ai Musei Reali ha diritto al biglietto ridotto allo spettacolo. Viceversa, il biglietto del film dà diritto allo sconto di 2 euro sul biglietto dei Musei Reali. Si rinnova la collaborazione anche con la Fondazione Torino Musei: con il biglietto intero degli spettacoli di Cinema a Palazzo sarà possibile entrare con ingresso ridotto ai musei, e con i biglietti di ingresso di Palazzo Madama, Mao e Gam si potrà usufruire dell’ingresso ridotto alla rassegna.