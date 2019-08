Con gli allievi del Conservatorio, la musica entra nel dormitorio di corso Tazzoli

Si rinnova anche per il 2019 l’impegno di MITO Settembre Musica per il sociale, a Torino. È stato da poco annunciato uno dei tanti appuntamenti della rassegna “MITO per la città” il programma di concerti diffusi in luoghi poco usuali, ma dove è forte il bisogno di cultura, svago e bellezza sotto forma di note.

Domenica 15 settembre, la cooperativa Stranaidea, con il patrocinio della Circoscrizione 2, organizza nella casa di ospitalità notturna di corso Tazzoli 76 un pomeriggio di festa inserito nel"CONnessioni Festival", che invita la cittadinanza, attraverso le esibizioni di giovani musicisti, a conoscere da vicino la realtà dei dormitori torinesi.

Si comincia alle ore 16.30 con la realizzazione comune di un “mandala sociale” – rappresentazione simbolica del cosmo nella tradizione induista e buddista, creato con intrecci di fili su telaio o con polveri di vario colore –, a cura del collettivo "Bisacco". Dalle 17 ci sarà l’accoglienza vera e propria dei visitatori, con il racconto di alcuni aneddoti del Tazzoli, che nel 2018 ha compiuto vent’anni di attività.

Alle 17.30 inizieranno i concerti, con il Trio Bodoni e il Duo Cion Zhao, formati da allievi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Chiuderà la giornata un dj set alle 18.30, e durante tutto l'evento sarà prevista animazione per bambini e l'esposizione di prodotti artigianali dei servizi di Stranidea, che, oltre all’ospitalità notturna, porta avanti diversi progetti nell’ambito della disabilità, del mondo minorile e delle politiche per il lavoro.