Controlli antidroga nel Biellese, nei guai anche un giovane residente a Torino

Dopo una perquisizione, il cittadino rumeno, residente a Torino, è stato trovato in possesso di 1,594 grammi di eroina. Per questo è stato segnalato alla competente Prefettura come detentore di sostanze stupefacenti. L'altro uomo, residente a Biella, portava invece con sé 5,904 grammi di cocaina, 100,67 di eroina e 116,451 di hashish, oltre ad un bilancino di precisione per la pesatura. La perquisizione è stata allargata anche alla sua abitazione. A quel punto, per il biellese, sono scattate le manette per flagranza di reato.