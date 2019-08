Il paradosso in piazza Sofia, nomadi accampati vicino all’area giochi riqualificata: immondizia a fianco dei bambini

“Non puoi ridurre questo posto così, devi avere rispetto”. “Vattene via, lasciami stare”. E’ una vera e propria lite quella che esplode in piazza Sofia tra uno sconfortato addetto alle pulizie dell’Amiat e un nomade “accampato” nelle panchine e sotto gli alberi vicino all’area giochi per bambini. Una scena nota ai residenti, che da tempo sono abituati a convivere forzatamente con questa spiacevole situazione.

In piazza Sofia, in pochi metri quadrati, convivono riqualificazione e degrado. Un paradosso, ma è così. Solo qualche settimana fa infatti, la sindaca Appendino annunciava la ristrutturazione dell’area giochi per i bimbi grazie ai fondi AxTo: un lavoro certosino, capace di portare in piazza Sofia ben 15 giochi contro i 5 presenti prima, una nuova pavimentazione e una nuova recinzione di sicurezza. Tutto bellissimo, apprezzato da bambini e genitori che in pochi giorni hanno letteralmente preso d’assalto l’area giochi. Purtroppo però, a pochi metri di distanza dai bambini che frequentano il parco, vi è una piccola discarica a cielo aperto.

Da mesi ormai, una famiglia di nomadi vive letteralmente accampata sulle panchine limitrofe, sotto l’albero presente a fianco all’area giochi. Una presenza accettata a fatica dal quartiere, soprattutto a causa dello stato in cui la famiglia tiene l’area: immondizia ovunque, sacchetti, bottiglie e cartacce. Uno spettacolo poco edificante per i bambini, un luogo angusto per la vita di questa famiglia nomade.