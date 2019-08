Studente torinese accoltellato a Scalea dopo una rissa

Brutta avventura per un ragazzo di Torino, di origini marocchine, in vacanza in Calabria. Il 23enne è stato accoltellato all'alba di ieri a margine di una rissa scoppiata davanti al municipio di Scalea.

Lo studente è stato colpito alle spalle mentre stava cercando di allontanarsi, dopo l'inizio del parapiglia. Ad aggredirlo pare sia stato un gruppo di ragazzi campani: sull'accaduto adesso indagano i carabinieri della cittadina calabrese.



Trasportato in elicottero all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, per fortuna il giovane torinese non è in pericolo di vita.