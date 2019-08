Gli scatti di Nicoletta Deva Tortone affascinano la Riviera di Ponente [FOTO]

Si può dire che la mostra della torinese Nicoletta Deva Tortone (in programma ad Alassio Riviera Ligure di Ponente dal 23 Agosto all'8 Settembre) sia quella di un'artista tutta particolare, senza eguali, per la sua esuberanza caratteriale che ha versato completamente nella sua passione artistica: la fotografia. Una fotografia tutta particolare, però, da sognatrice tipo felliniana che ha avuto un successo di pubblico mai visto presso la galleria Artender di Alessandro Scarpati sul lungomare di Alassio. La stessa critica d'arte Francesca Bogliolo nella sua doverosa presentazione non ha potuto fare a meno di dire al pubblico : "Nicoletta non ha bisogno di presentazione, si presenta seraficamente da sola…". Un personaggio veramente particolare con la sua vivacità nel non stare mai ferma durante la mostra, mettendosi a disegnare seduta a terra, ballando e saltellando ricordando molto gli atteggiamenti di Roberto Benigni. Nicoletta è nata a Racconigi da dove poi con la famiglia si trasferì a Torino. Qui frequentò la Scuola di Arti Grafiche Fotografiche. Si diplomò e abbracciò l'arte fotografica Vernissage, come anzi scritto, del 23 Agosto sino all'8 Settembre. Era accompagnata musicalmente da altri due artisti "matti": Jan Casella e Gianluca Guardone che si sono dati il nome di "I Nuovi Pollastri"