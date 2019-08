Venaria, arriva la seconda edizione del Festival Olistico

Visto il successo dello scorso anno torna a Venaria Reale, per la seconda edizione, il Festival delle discipline Olistiche, per il benessere di corpo, mente e spirito. Un grande evento che, come lo scorso anno, si terrà all'interno dello splendido Parco Naturale La Mandria, nell'antico Borgo del Castello.



Saranno più di 60 gli operatori olistici che per tutta la giornata si metteranno a disposizione dei visitatori per far sperimentare le proprie discipline e le proprie

arti. Numerosi gli appuntamenti che fin dal mattino coinvolgeranno il pubblico, fra conferenze, lezioni, workshop, dimostrazioni e spettacoli. Yoga, meditazione, reiki, alimentazione naturale e bio, cristalli, shiatsu, massaggi, ayurveda, fiori di Bach, arti marziali, sciamanesimo, strumenti ancestrali e molto altro.



L'ingresso al festival e tutte le attività sono gratuiti. Una giornata imperdibile all'insegna della bellezza e della gioia, da vivere in armonia, alla scoperta di nuovi

modi di guardare il mondo e noi stessi. Rossana Scalavino, organizzatrice della manifestazione, spiega: “Negli ultimi anni un pubblico sempre più vasto si sta interessando alle discipline olistiche e, così come sta succedendo un po' in tutto

il mondo, anche sul nostro territorio abbiamo ritenuto fosse importante e utile promuovere questi professionisti, che ci sono e sono tanti, per consentire a un numero sempre maggiore di persone di conoscerli e conoscere cosa propongono. Dall'altro lato un'ottima occasione per i professionisti per incontrarsi e fare rete perché crediamo che l'unione e la coesione siano vincenti. Il messaggio fondamentale è che le discipline olistiche non sono un "prodotto di nicchia" ma possono essere davvero utili per tutti coloro che ricercano un benessere non solo

fisico, ma più ampio. L'approccio olistico considera l'individuo nel suo insieme, cercando di ristabilire l'equilibrio psicofisico dell'essere umano, stimolando il naturale processo di autoguarigione. Si tratta di un approccio utile per coloro che vogliono abbandonare vecchie abitudini e motivarsi al cambiamento. In un'epoca in cui tutto è veloce, si tratta di riappropriarsi del proprio tempo, di prendersi cura di sé, di acquisire consapevolezza e innocuità. E, cosa non meno importante, portare l'attenzione al nostro approccio alla Vita e al nostro rapporto con questo meraviglioso Pianeta, che merita un po’ più di cura e rispetto".





"Il festival sarà tutto questo - conclude -: un proposito sfidante, ma le premesse sono ottime. Ci tengo infine a ringraziare le amministrazioni della Città di Venaria Reale e dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali che patrocinano l’evento e il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude che gestisce il Castello della Mandria per averci concesso la possibilità di utilizzare la Sala degli Scudieri per le conferenze".

Per il programma completo è possibile visitare la pagina Fb dell'associazione Real FeliCity,