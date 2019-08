Il cantiere è in fase di chiusura: media Brignone di Pinerolo più sicura in caso di sisma

In questi giorni una ditta specializzata è al lavoro per pulire le aule interessate dal cantiere e il 2 settembre, assicurano dal Comune di Pinerolo, la media Brignone sarà pronta per accogliere i docenti che dovranno organizzare le attività del nuovo anno scolastico.

Nei prossimi giorni si terrà il trasloco della segreteria e delle 6 aule di tempo prolungato, che erano state spostate all’interno dell’elementare Cesare Battisti di via Montegrappa per fare spazio al cantiere per il miglioramento sismico della media di via Einaudi. I lavori sono partiti nel maggio del 2018 e sono costati 636.443 euro. Restano ancora da terminare gli interventi su palestra e spogliatoi e sull’aula di musica. Il Comune conta di chiudere entro fine ottobre. Intanto gli assessori all’Istruzione Antonella Clapier e ai Lavori pubblici Christian Bächstädt, definiscono questo cantiere complicato “una bella avventura, che ha visto un costante lavoro di coordinamento tra scuola, Uffici dei Lavori pubblici, in particolare Ufficio fabbricati, Ufficio Istruzione, direttore lavori e ditta appaltatrice”.