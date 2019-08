Si avvicina alla ripresa l'attività artistica dell'Associazione Liceo Musicale di Rivarolo

L’attività didattica dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo non è ancora iniziata ma già fremono i preparativi per il grande evento in programma per domenica 1° settembre al “Buskers” di Ferrara: IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ARTISTI DI STRADA

In effetti i locali sede dei corsi stanno ospitando le prove eccezionali per la preparazione dell’esibizione alla quale sono stati invitati a partecipare circa una quarantina di allievi fra cantanti, ballerini, musicisti e tecnici mentre la segreteria dell’associazione riaprirà solo lunedì 2 settembre per ospitare le riunioni dei soci che anticiperanno l’effettiva apertura dei corsi prevista per venerdì 13 settembre con il regolare svolgimento delle lezioni in orario dalle 14.00 alle 22.00 dal lunedì al venerdì.

La novità di quest’anno sarà l’apertura regolare di alcune lezioni al sabato mattina anche per permettere alla nuova nata orchestra “Cesare Vittori” di iniziare le prove d’insieme che la porteranno ad esibirsi in diverse occasioni locali e regionali già calendarizzate in sinergia con importanti enti del territorio.

Come sempre le direttrici Barbara Quintaba e Sonia Magliano sono abituate a proporre nuovi corsi e sorprese.

Sabato 14 settembre, la sezione danza parteciperà all’annuale festa dello sport presso il parco del Castello Malgrà con una esibizione “a sorpresa” di cui la stessa Quintaba con i collaboratori Riccardo Genovese e Francesca Blotto non vogliono svelare i dettagli proprio per stupire il pubblico che sarà presente. La sezione musica, invece, inizia l’attività con l’impegno della partecipazione annuale alla Maratona delle scuole della Rete di Formazione di Base promossa dal Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria alla quale, quest’anno, parteciperanno alcuni fra gli allievi più giovani che si sono particolarmente distinti nella passata stagione in concorsi ed esami.

Molte dunque sono le sorprese in serbo quest’anno, frutto di una estate di grandi preparativi e accordi fra l’ associazione con il grande impegno dei suoi collaboratori e insegnanti ed enti pubblici e privati: tutti progetti che la direzione non vuole ancora svelare nei dettagli per permettere ai propri allievi di prepararsi seriamente e in tranquillità.

Grande punta di orgoglio, tuttavia, sarà l’apertura di alcuni nuovi corsi di strumento e musica d’insieme affidati ai giovani che in questi anni si sono formati sotto l’ala dell’associazione e che si sono laureati nei più prestigiosi conservatori di stato per poi tornare con il loro bagaglio di grande esperienza a formare le nuove leve. Citiamo fra di essi i pianisti Federica Bertot, Beatrice Pascale, Marco Sartore, l’arpista Alessio Brenvaldi e il saxofonista Luca Erio. Gli insegnanti titolari delle singole cattedre saranno poi affiancati da alcuni assistenti scelti fra i corsi avanzati come la cantante Lucia Simonetto, il chitarrista Bishal Nigra e il percussionista Paolo Freisa.

Ancora in fase di progettazione, infine, il corso di “Musica delle antiche corti” che sarà tenuto presumibilmente dal mese di ottobre dalla chitarrista e tiorbista Sara Palmisano.

Per ogni informazione sui corsi settimanali, sulle novità e su tutte le attività artistiche si potrà scrivere a segreteria@liceomusicalerivarolo.it oppure telefonare al numero: 0124 25582 o 320 7297173 dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 20.