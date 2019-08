Lo Russo: "Cosa pensa Appendino del Pd?"

“In questo alto dibattito interno al M5S torinese se siamo più dei "Bibbianesi" o dei servi del potere marchettari sorge spontanea una domanda: ma cosa pensa la silente Appendino? “. E’ questo l’interrogativo che solleva via Facebook il capogruppo comunale del Pd Stefano Lo Russo, nell’ambito del dibattito su una possibile collaborazione locale tra M5S e Dem, così come a livello nazionale.

“Dove si colloca – continua Lo Russo - tra i suoi consiglieri "il futuro del M5S" come l'ha definita Di Maio? Ce l'ha una posizione o vede come butta e poi si posiziona? O, come temiamo, più probabilmente continua ad essere ancora ostaggio e, pur di non lasciare la poltrona, a tenere in ostaggio Torino?”.

“Attendiamo di conoscere. Poco fiduciosi, purtroppo” conclude Lo Russo.