Sestriere, rubano e danneggiano autovetture per noia: denunciati 4 minori (VIDEO)

I Carabinieri della Stazione di Sestriere hanno denunciato per furto e danneggiamento 4 giovanissimi, residenti nell’hinterland torinese e alloggiati a Sestriere per un breve periodo di vacanza. I ragazzi, di 14 e 15 anni, nella notte del 20 agosto sono usciti di nascosto dall’hotel in cui erano ospitati e, dopo aver rotto con dei sassi i finestrini anteriori di due auto parcheggiate in centro paese, hanno rubato una macchina di proprietà di una coppia di 75enni, anche loro in montagna per il periodo estivo.

Dopo aver fatto alcuni giri in paese, il veicolo è stato abbandonato in una zona non lontana dal centro abitato, non prima di essere stato ulteriormente danneggiato. I ragazzi hanno infatti distrutto i finestrini, il parabrezza, danneggiato l’interno e alcune parti meccaniche rendendo di fatto l’auto inutilizzabile.

Le indagini sono scattate successivamente alla denuncia di furto del veicolo dei due coniugi e i giovani sono stati identificati successivamente alla visione del sistema di videosorveglianza del paese. “Lo abbiamo fatto per noia” hanno detto ai Carabinieri che gli hanno convocati in caserma unitamente ai loro genitori.