Piossasco e Rivalta accolgono l'invito del Sinodo Valdese contro il Decreto Salvini

I sindaci Piossasco e Rivalta , Pasquale Giuliano e Nicola de Ruggiero , accolgono l’invito del Sinodo delle chiese metodiste e valdesi e sono pronti ad attivarsi sui rispettivi territori per evitare che i tagli ai servizi introdotti dal Decreto Sicurezza facciano perdere a chi già vive situazioni di precarietà sociale i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti: salute, casa, lavoro.

I due sindaci si dichiarano immediatamente disponibili a prendere in considerazione la

possibilità di autorizzare l’iscrizione anagrafica e il rilascio della residenza a chi, italiano o straniero, viva in situazione di marginalità.



Piossasco e Rivalta, nei giorni in cui ancora si discute il destino dei migranti bloccati sulla Mare Jonio, sono già al lavoro per affrontare in maniera coordinata e condivisa le