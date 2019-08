Via Porpora, sosta selvaggia e pericolosa al mercato: insorgono i residenti

Il mercato di via Porpora è uno dei più frequentati della città, punto di riferimento per i residenti dei quartieri Barriera di Milano, Rebaudengo e Regio Parco. Eppure, nonostante la nota importanza sociale del mercato, sono sempre più frequenti le lamentele a causa della pressoché totale assenza di regole in termini di viabilità.

A segnalare la situazione sono i residenti e gli stessi fruitori del mercato, stufi dell'anarchia ormai vigente in via Porpora: auto ovunque, furgoni parcheggiati dove non dovrebbero, doppie file e strisce pedonali diventate sosta per le vetture. Ciò che preoccupa sono in particolare modo gli incroci con via Porpora: in via Arborio, ad esempio, le strisce pedonali sono spesso occupate prima da un furgone di un ambulante, poi da un'auto in doppia fila.

Una pratica che rende pericoloso l'attraversamento dei pedoni, con le auto che li vedono sbucare dietro alle vetture solo all'ultimo: il rischio per l'incolumità delle persone è evidente. "Quel posto è dedicato agli ambulanti a sorteggio - spiega Roberto Faranda, residente - gli agenti della polizia municipale assegnano quel posto senza preoccuparsi che il furgone viene puntualmente parcheggiato nelle strisce pedonali, violando codice della strada emettendo in pericolo i pedoni, in particolare mamme con i passeggini anziani e disabili".

"Chiediamo più severità contro la sosta selvaggia", conclude il fruitore del mercato. Un mercato che è molto grande e frequentato, conta un centinaio di ambulanti e migliaia di passaggi al giorno. I fruitori sperano in un maggior controllo unito al rispetto reciproco tra cittadini. Da valutare poi la segnaletica, soprattutto quella orizzontale, nei punti considerati più critici.

Dal mercato di via Porpora, insomma, arriva una richiesta di regole, per fare in modo che l'anima commerciale di Barriera continui a portare benefit al quartiere, lasciandosi alle spalle problemi e atti di inciviltà.