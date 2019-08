Furto con spaccata in un ristorante del centro, ladro tenta la fuga in bici: arrestato

Furto con spaccata in un ristorante di via Mazzini, pieno centro a Torino. Il fatto è avvenuto nella notte di lunedì, poco prima delle 5.30 del mattino, quando un passante ha visto un uomo introdursi in un ristorante di via Mazzini, attraverso un varco nella vetrata rotta e uscirne poco dopo.

Vista la scena, il testimone ha avvertito la Polizia indicando la via di fuga del reo che nel frattempo si stava allontanando a bordo di una bicicletta in direzione di via Accademia Albertina. Proprio in questa via, gli agenti della Squadra Volante hanno intercettato il fuggitivo che ha tentato di imboccare contromano il controviale di Corso Vittorio Emanuele II, in un ultimo tentativo di dileguarsi. Quando è stato sottoposto a controllo, i poliziotti hanno riscontrato ferite alle mani.