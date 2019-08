Spruzza spray urticante sul treno Torino-Bardonecchia: nei guai un pregiudicato di 54 anni

Lunedì sera su un regionale in partenza dalla stazione Torino-Porta Nuova diretto a Bardonecchia è stato spruzzato dello spray urticante all’interno di una carrozza. I passeggeri sono stati messi in sicurezza e dopo aver accertato che non vi fosse la necessità di cure mediche, sono stati trasbordati su un altro convoglio. Dai primi accertamenti sul posto, personale Polfer ha identificato un soggetto nei pressi del convoglio interessato e poco dopo ha rinvenuto una bomboletta di spray urticante all’interno di un cestino della spazzatura presumibilmente utilizzata poco prima.

Dalla visualizzazione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello scalo ferroviario si risaliva all’identità dell’autore del reato, come anche confermato da alcuni testimoni presenti sul treno. Due giovani avevano visto l’uomo con in mano una bomboletta nera con il tappo rosso. Si tratta di un cittadino italiano di 54 anni, con precedenti di Polizia. In precedenza era stato arrestato per minaccia a P.U. con l’uso di una siringa usata.