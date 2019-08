Cnh, possibile spin-off di Iveco: annuncio atteso martedì a New York, sindacati preoccupati

Sono giorni movimentati nella galassia Agnelli. Stando alle ultime indiscrezioni, il gruppo Cnh Industrial starebbe valutando uno spin-off di Iveco , la società di veicoli commerciali controllata attualmente al 100%. L’annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, più precisamente martedì 3 settembre durante il Capital Markets Day in programma presso la borsa di New York. E’ in quel momento che Cnh sarà chiamata a illustrare lo Strategic Business Plan: tutto lascia presagire che la novità verrà comunicata in quell’occasione.

Pur essendo solamente un’ipotesi, quanto meno per il momento, l’idea di uno scorporo preoccupa e non poco i sindacati. La Federazione Italiana Metalmeccanici, a tal proposito, si è definita “enormemente preoccupata”. “Vogliamo capire se sarà come per Magneti Marelli uno spin-off preludio di una cessione o se avverrà dentro un progetto più ampio in cui verrà confermata la presenza nel perimetro del Gruppo per favorire alleanze strategiche” si legge nella nota diramata dalla Fism-Cisl. “Nel primo caso - conclude poi la Federazione Italiana Metalmeccanici - siamo contrari a un disimpegno del Gruppo nel settore e chiediamo al più presto un confronto vero su queste prospettive strategiche”.