Venerdì 6 settembre la XVI edizione del Giro del Belvedere

La sedicesima edizione del Giro del Belvedere, organizzato dall'AVIS Comunale di Bricherasio per promuovere la donazione del sangue e l’attività motoria, ricalca gli indirizzi delle edizioni precedenti e viene inserita nel Tris di Bricherasio come seconda prova del circuito società giovanili e scolaresche 2019, valida per il circuito UISP del Pinerolese e Valle Infernotto, non competitive e/o promozionali giovanili.

Viene riproposto il suggestivo percorso disegnato per offrire speciali emozioni podistiche ai numerosi partecipanti. Ancora una volta saranno presenti gli amici a quattro zampe con i loro padroni per cimentarsi nella CanCamminiamo mentre i “non corridori” si misureranno nella “Walk to Belvedere” con le specialità Fitwalking e Nordicwalking nonché libera camminata su di un percorso variabile da 6,2 Km o 3,1Km circa.

La corsa è organizzata dall’AVIS comunale avvalendosi del supporto tecnico dell'Atletica Valpellice e la collaborazione della Podistica None e delle locali ASD Ciclistica Brike Bike, Motoclub Edelweiss e dell'Atletica I.C. Caffaro

Come da tradizione la manifestazione si propone di venire incontro alle sempre più variegate esigenze del mondo podistico con ben cinque prove pensate per le diverse categorie di podisti con il seguente programma:

· ritrovo dalle 17.30 presso il Polivalente di piazza Don Morero, via Vittorio Emanuele94

· 18.55 Camminatori, Fitwalkers e Nordicwalkers, uno o due giri di km 3,1, con possibilità di partire anche in coda alla corsa delle 19.20

· 18.57 Cancamminiamo: passeggiata educativa a sei zampe, un giro di km 3,1

· 19.00 Giovanili Esordienti C-B-A da mt 300 a 600 mt

· 19.20 Podistica non competitiva + Allievi/e: percorso di km 6,2 (due giri di km 3,1), per circa 1/4 sterrato con differenza altimetrica a giro di 33 metri con partenza e arrivo al Centro Polivalente, quota 388 metri con dislivello totale in salita e discesa di 45 metri (piazza Don Morero a monte del paese con ampi parcheggi a disposizione nei dintorni) che attraversa nei due sensi il centro storico per raccordarsi alla tradizionale parte collinare ove sorge la torretta del Belvedere e una Chiesa dedicata alla Madonna, caratterizzata da suggestivi scorci panoramici; presenta brevi salite e discese toccando vigneti, frutteti e il lavatoio coperto dell'800 ristrutturato di recente, fiancheggiando parte del canale comunale. Sulla collina, considerata un tempo sito strategico militare, sorgeva una cittadella fortificata, più volte distrutta e ricostruita contesa da francesi, spagnoli e sabaudi, che venne definitivamente distrutta dall'esercito sabaudo nel 1594 dopo un lungo assedio espugnandola ai francesi.

· ore 19,25 giovanili R/i e C/i M/F da mt. 1.000 a mt. 1.600 ca; questa partenza potrebbe essere anticipata di 15/20 minuti.

Iscrizioni entro Il 4 settembre (tassativo per classifica gruppi numerosi) indicando nominativo gruppo corsa o camminata, anno di nascita per giovanili, al tel/fax 0121598403 o alla mail merlo_claudio@yahoo.it (anche per info). A Pinerolo c/o MC Running, in via Lequio 62, tel. 0121377478; a Bricherasio c/o Tabaccheria di Piazza Santa Maria10. Per le categorie giovanili fino ai Cadetti (Fidal e Uisp) e per non competitivi adulti tesserati su: http://atltime.it/uisppiemonte.php. Iscrizioni possibili sul posto fino a 20 minuti dalle partenze.

Contributo di partecipazione per l’attività di raccolta fondi: adulti 6 euro, giovani 3 euro; dopo il 5 settembre maggiorazione di 1 euro.

Cena del podista: convenzione c/o Bacca Blu (strada Rivà 31), prenotazioni e informazioni ore 10-18 al tel. 0121598647 - 3933560497 e al Briche Rirso Bar (via Vittorio Emanuele II 70), prenotazioni e informazioni al tel. 3933569345; entrambi c.a 10/12 € cena e bevande.

La manifestazione si terrà anche in caso di cattivo tempo.