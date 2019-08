Nuova indagine sul Grattacielo della Regione, M5S: "Vogliamo chiarezza sui fatti"

Nuova indagine sul grattacielo della Regione Piemonte. E nuovo attacco dei consiglieri del Movimento Cinque Stelle. "Questa volta nel mirino della magistratura c'è un'operazione poco trasparente avvenuta sotto il mandato Chiamparino. Si ricongiunge così un filo rosso che lega quest'opera alle indagini della Procura sull'operato di destra e sinistra: Bresso, Cota ed ora potrebbero emergere responsabilità anche avvenute nell'ultima legislatura a guida Pd. Non è certo questa l'alternanza che fa bene al Piemonte".

"Chiederemo - proseguono - un'informativa in Consiglio regionale con l'intento di aprire un dibattito affinché anche gli ex componenti della Giunta Chiamparino possano dare il proprio contributo per fare chiarezza su questa vicenda. Quest'ultima puntata dell'interminabile telenovela politico giudiziaria riguardante la sede unica della Regione Piemonte rafforza l'idea che ci siamo sempre fatti su quest'opera: il più grande monumento all'incapacità della vecchia politica. Di destra e sinistra".