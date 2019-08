Camion tampona tir in tangenziale: lunghe code all'altezza dello svincolo del Sito in direzione Milano

Tangenziale Sud di Torino bloccata, questa mattina (sabato 31 agosto), per un incidente avvenuto prima delle 8 all'altezza dello svincolo dell'Interporto Sito di Orbassano. Lunghe code, in direzione Milano-Aosta, dunque, per i torinesi che si sono messi in viaggio per il weekend e che si sono trovati a viaggiare con un'unica corsia disponibile (le altre due sono state chiuse).

A creare i disagi è stato un tamponamento tra un camion che trasportava surgelati e un tir. Alla guida dei due mezzi pesanti, due uomini: uno di loro è stato estratto dalle lamiere soltanto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, con lievi ferite, al vicino San Luigi di Orbassano.