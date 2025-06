Esplosione via Nizza: sveglio il 12enne ferito, ricoverato in terapia intensiva al Regina Margherita

È sveglio il 12enne che questa mattina è arrivato al Regina Margherita in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto dall’ esplosione di via Nizza .

Gli altri quattro feriti sono state due due donne, una di 45 anni e una di 19 anni, e un uomo di 24 anni, ricoverati in condizioni non gravi al CTO sono stati dimessi rispettivamente con prognosi di dieci, sette e 21 giorni. Ricoverata al Regina Margherita anche una bambina di sei anni non grave, ma tenuta in osservazione.

Non ce l’ha fatta invece il 35enne Jacopo Peretti, travolto dalle macerie.

44 sfollati

Per quanto riguarda la palazzina, sono inagibili le due palazzine al numero 8 e 10, oltre agli ultimi due piani del 6. Fino al terzo piano degli interni 4 e 6 le persone sono rientrate nei loro appartamenti.

Complessivamente gli sfollati sono 44: una decina si trovano al centro di accoglienza allestito nella scuola Re Umberto, mentre tre famiglie con bambini piccoli sono stati presi in carico dai servizi sociali della Città e ospitati in alberghi.