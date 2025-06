Auto prende fuoco sulla Torino-Pinerolo, un ferito

Incidente autonomo oggi pomeriggio sul raccordo Torino–Pinerolo, all’altezza dell’area di servizio Piscina Sud, in direzione Torino. Un’auto è finita contro il guardrail e ha preso fuoco. Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Pinerolo. Il tratto è attualmente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.