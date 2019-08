Moncalieri, in parrocchia un corso gratuito per chi è in cerca di lavoro

Nei locali della Parrocchia di San Pietro in Vincoli, Moriondo di Moncalieri, si terrà a inizio settembre, un Corso gratuito per aiutare chi è in cerca di occupazione.

"Trovare lavoro è un lavoro", questo il titolo scelto. L’iniziativa nasce dalla necessità di offrire una serie di nuove informazioni strategiche per chi è in cerca di lavoro, poiché l'attuale situazione generale presenta difficoltà molto particolari. Il corso base, della durata di quattro incontri, tratta le metodologie affinché i corsisti imparino, secondo le proprie preferenze e attitudini, ad individuare correttamente le aziende alle quali rivolgersi.

Vengono illustrate e utilizzate nuove strategie non solo per la collocazione più confacente alla singola persona, ma, soprattutto, per consentire di "uscire dal gruppo" in modo originale, evidenziando le caratteristiche personali più salienti. È prevista una seconda fase di incontri di approfondimento, destinata ai corsisti che intendono identificare ulteriori strategie di avvicinamento aziendale, per migliorare l'eventuale attuale posizione.

Il corso è tenuto da Carlo D. Agosto, professionista con pluriennale esperienza in ruoli di responsabile della comunicazione e gestione logistica dei contatti aziendali. Attraverso la proiezione di apposite slides audio/video, verrà esposto un "progetto di lavoro" finalizzato alla ricerca strategica di un impiego nel mercato del lavoro italiano ed estero. Per essere efficace, il percorso di apprendimento deve essere seguito, ovviamente, con responsabile spirito di partecipazione. Precedenti esperienze simili già affrontate nel Chierese hanno consentito di ottenere ottimi risultati a un numero elevato di corsisti.

Al termine verrà rilasciato un “ Attestato di Partecipazione,” per dimostrare la frequenza e l'impegno personale dal punto di vista informativo/formativo. Per informazioni: Don Ugo Di Donato, Parroco di Moriondo, tel. 333.7862987.