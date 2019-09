L'incrocio tra via Valenza e via Genova sarà messo in sicurezza: in arrivo la zona 30

Circa dodici incidenti negli ultimi sei mesi, di cui quattro con ribaltamento di veicoli. Sono questi i dati sulla pericolosità dell'incrocio tra via Valenza e via Genova, che ha visto recentemente un incremento di collisioni tale da richiedere interventi urgenti sulla viabilità.

"Dopo un confronto con la polizia municipale e gli uffici tecnici - ha spiegato il vicepresidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano -, abbiamo ipotizzato una soluzione per attutire il fenomeno. Una zona 30 su via Valenza, nel tratto da via Nizza a via Ventimiglia, più due dissuasori all'incrocio con via Genova".

Modifiche che garantirebbero, tra l'altro, anche la sicurezza per i pedoni, considerato l'elevato passaggio tra l'Istituto comprensivo "Peyron-Umberto I" e il centro sportivo Pertusa Biglieri.

La previsione è di attuare il provvedimento entro la fine dell'anno.