A Bosconero arriva la Fiera agricola

Tutto pronto per la “3^ Fiera Agricola – La Fiera, un giorno di Festa”, che si terrà domenica 29 settembre 2019 a Bosconero, organizzata dall'Associazione Coltivatrici e Coltivatori Bosconeresi in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica, con il patrocinio del Comune di Bosconero e la partecipazione delle Associazioni Bosconeresi.

Un ricco programma che quest'anno ha una novità di rilievo: partirà il giorno precedente, sabato 28 settembre 2019, con “Aspettando la Fiera”: 1^ Agrifood organizzato da Campagna Amica, in piazza. Alle ore 19:00 apriranno gli stands gastronomici. Ad accompagnare la serata, la musica di “Disco Energia” fino alle 24. Ingresso libero.

Domenica 29 settembre 2019 la “3^ Fiera Agricola – La Fiera, un giorno di Festa” entrerà nel vivo, con l'apertura alle ore 9:00 (ingresso libero). Alle ore 10:00 verrà celebrata la Santa Messa. Alle ore 11:00 verrà inaugurata la manifestazione con suono dei campanacci. Si proseguirà alle ore 12:30 con il Pranzo del Contadino a cura della Pro Loco Bosconerese (richiesta prenotazione al numero 331.3631197). Alle ore 15:30, si terrà la Trebbiatura del Mais alla Moda Veja.

La giornata non termina qui. La manifestazione prevede l’esposizione di mezzi agricoli, il bestiame, i prodotti tipici nonché il buon cibo di Campagna Amica, veri protagonisti della kermesse. Il significato originario della parola “Fiera” è “giorno di festa” e a renderlo tale saranno i tanti eventi collaterali che allieteranno i visitatori nel percorso di visita, come le passeggiate in sella, i giochi di una volta, gli spettacoli di animazione e la musica itinerante.

Un evento di qualità dal sapore di un tempo passato che ritorna con le eccellenze del territorio ,vive ed attuali.

“Aspettando la Fiera Agricola” e la “3^ Fiera Agricola” vi attendono il 28 e 29 settembre 2019 a Bosconero.