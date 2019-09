Domenica al Colle del Lys "Camminate sui percorsi della Resistenza"

8 Settembre, con partenza alle ore 9.00 dal Colle del Lys, si potrà partecipare alle due "Camminate sui percorsi della Resistenza" che rientrano negli appuntamenti della giornata "Sentieri e memoria" organizzata dal Comitato resistenza Colle del Lys e Parco Naturale Colle del Lys. Per l'occasione sarà possiblie avvalersi del servizio navetta “7si" disponibile a portare i partecipanti da Lanzo al Colle del Lys.



Percorso turistico: Escursione Colle del Lys (m 1319) – Colle Portia (m 1322) – Colle del Lys. Lunghezza km 4 circa; dislivello m 130 circa. Partenza ore 9.00 e rientro previsto alle ore 12.00.



Percorso escursionistico: Escursione Colle del Lys (m 1319) – Colle Portia (m 1322) – Colle Lunella (m 1372) – Colle Grisoni (m 1398) – Colle del Lys. Lunghezza km 13,5 circa; dislivello m 430 circa. Partenza ore 9.00 e rientro previsto alle ore 15.00.



Le due camminate si svolgono all’interno del Parco del Colle del Lys, su uno dei percorsi della 17^ brigata Garibaldi “Felice Cima” e in particolare del distaccamento “Riccardo Mondiglio”. Al Colle della Portia è previsto un breve intervento informativo sulle vicende della Resistenza locale. Entrambe le camminate si avvarranno di un Accompagnatore di Escursionismo.



Per prenotazioni contattare Comitato Resistenza Colle del Lys 339 6187375 o ArteNa 392 2208674.



Alle ore 10.30 si terrà la Cerimonia di commemorazione con posa targhe dedicate ai comandanti della 17a Brigata Garibaldi Vittorio Blandino e Mario Castagno.



Alle ore 11.00 presentazione nuovo centro visite del Parco del Colle del Lys a cura di Gabriele Bovo, Città metropolitana – Direzione sistemi naturali, e di Riccardo Lorenzino di Hapax.



Pranzo libero oppure a prezzo convenzionato presso il Rifugio Colle del Lys (prenotazioni: 0123 738110)



Dalle ore 14.00 alle 18.00 "15 anni di parchi provinciali". In occasione dei 15 anni dall’istituzione del parco naturale del Colle del Lys, il centro visite si “espande” negli spazi esterni e racconta la sua biodiversità: mani, occhi e naso viaggeranno da protagonisti per conoscere animali e paesaggi del Parco, accompagnati dalla guida esperta dell’Associazione Studio ArteNa.



Alle ore 15.30 “Radio Libertà: una storia di Resistenza”, musiche e aneddoti del Gruppo Musicale Teatrale B and B&B sulla storia di Radio Libertà, l’unica radio civile partigiana in Italia, attiva sulle montagne biellesi tra la fine del 1944 e la Liberazione.



Alle ore 17.00 "Le montagne delle Valli di Lanzo incontrano i vini delle colline della Sacra di San Michele" grazie alla degustazione di vini Prever accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi tipici. Su prenotazione presso il Rifugio Colle del Lys (prenotazioni: 0123 738110) è possibile continuare la degustazione con una merenda sinoira a base di prodotti tipici.