Prima settimana di settembre ricca di eventi a Le Vele Alassio

qua di seguito il programma di questa prima settimana di Settembre de Le Vele Alassio:



Mer 4 Settembre: Change Your Mind Closing Party w/ Yaya + Brina Knauss at Le Vele Alassio

Le Vele Alassio presents Change Your Mind - Special Guest DJs: Yaya + Brina Knauss / Resident DJ: Francis Key

https://www.facebook.com/events/528871357850094/

Ven 6 Settembre: Le Vele Alassio - Glamour Style

Le Vele Alassio - Glamour Style, il venerdì notte dedicato a una clientela cool & chic! L'ingresso è in omaggio per le donne entro le ore 00:30 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo!

https://www.facebook.com/events/2345534092367385/

Sab 7 Settembre: Le Vele Alassio - The Classic Saturday Night

Le Vele Alassio - The Classic Saturday Night, ed il titolo dice tutto: il leggendario sabato notte della Riviera ligure di Ponente firmato Le Vele Alassio! L'ingresso è in omaggio per le donne entro le ore 00:30 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Arrivate presto, fate festa insieme a noi e aspettiamo l'alba insieme!

https://www.facebook.com/events/514142102515105/



INFO:

- Dress Code: Elegante ma stravagante!

- Area Privée con bar, servizi dedicati, ingresso differenziato con salto della coda e con possibilità di parcheggio riservato (Per maggiori informazioni contattare telefonicamente)

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio

- Servizio navetta gratuito dalla "Caffetteria Da Sancio" vicino all'IperCoop di Albenga.



INFO & PRENOTAZIONE TAVOLI:

+39 327 97 20 920

www.levelealassio.it