Collegno ricorda il Generale Dalla Chiesa a 37 anni dalla sua morte

Sono passati 37 anni, dal 3 settembre 1982, giorno in cui il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro, l'agente di scorta della Polizia di Stato Domenico Russo, furono uccisi per mano della mafia e la città di Collegno, come ogni anno, ha deciso di commemorarli. Alla presenza delle autorità, dei giovani del Servizio Civile Nazionale e di Piazza Ragazzabile 19, Collegno ricorderà il Generale dei Carabinieri, Prefetto di Palermo con una cerimonia che si terrà martedì 3 settembre alle 18 in via Torino 1, nel piazzale antistante il monumento a lui dedicato, dove dopo le orazioni ufficiali, verrà deposta una corona d'alloro. Oratori ufficiali della commemorazione saranno il sindaco Francesco Casciano e Maurizio Molinari, direttore de "La Stampa".