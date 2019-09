Cacciaviti e grimaldelli in mezzo ai giochi dei bimbi: denunciata la "famiglia di scassinatori"

Li hanno fermati per un normale controllo, in tarda serata, ma quello che hanno trovato a bordo dell'auto è stato davvero sorprendente. I carabinieri di Chivasso hanno infatti intimato l'alt a una vettura su cui viaggiava quella che all'apparenza era una normale famigliola. Una coppia di genitori, rispettivamente di 33 e 31 anni e due bambini minorenni, di 5 e di 8 anni.

A bordo, però, i militari hanno scoperto che non c'erano esattamente bagagli e giocattoli. O meglio: i giochi dei piccoli c'erano, ma mescolati a materiale decisamente più insolito e compromettente: berretti con visiera con la scritta carabinieri, radiotrasmittenti, cacciaviti e altri strumenti utilizzati per commettere furti o truffe ad anziani.



La coppia, residente in provincia di Massa Carrara, ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Per loro è scattata la denuncia per possesso di oggetti atti allo scasso.