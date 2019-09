Coldiretti Piemonte: "E' boom per i prodotti biologici"

E’ boom per i prodotti biologici che nell’ultimo anno hanno fatto registrare un aumento del 10,5% delle vendite al dettaglio grazie ad una crescita della domanda ininterrotta da oltre un decennio.

Per la prima volta al Sana di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale, arriva il mercato di Campagna Amica degli agricoltori biologici italiani provenienti da tutta la Penisola. L’iniziativa è della Coldiretti e di Campagna Amica in occasione dell’inaugurazione della manifestazione nel quartiere fieristico di Bologna a partire dall'inaugurazione di Venerdì 6 settembre dalle ore 10,30 fino al 9 settembre.

Nella nostra regione oltre 30 mila ettari sono ad oggi coltivati con metodo biologico e le produzioni riguardano soprattutto colture da foraggio, prati, cereali, frutta e vite. Molto richiesto a livello internazionale è il vino biologico piemontese che, anche quest’ anno, ha visto un aumento dell’ export, oltre che delle richieste interne. Sono oltre 2 mila gli operatori certificati biologici tra produttori, trasformatori ed importatori.

“Si tratta della conferma che sta avvenendo una svolta green dell’agricoltura italiana che detiene il maggior numero di certificazioni alimentari a livello comunitario – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e il delegato confederale Bruno Rivarossa –. Per far conoscere e diffondere le eccellenze bio del territorio piemontese è molto importante l’ attività messa in atto da Coldiretti che attraverso Terramica, l’associazione dei produttori biologici più grande a livello regionale con oltre 500 soci iscritti, promuove il biologico e le produzioni locali. Certo, ai consumatori, consigliamo di verificare la veridicità dei prodotti biologici per evitare inganni, proprio per questo è fondamentale ci sia il marchio specifico che identifica le produzioni biologiche italiane”.

Nell’area del Sana, al padiglione 30, stand da A/2 - A/24 – B/9 – C/1 – C/23, ci saranno anche le aziende piemontesi nel più grande mercato degli agricoltori mai realizzato a questo salone con fattorie sociali, laboratori didattici per i bambini e l’orto biologico, sinergico e biodinamico per educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla sana alimentazione.