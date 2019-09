Domani sera a Carmagnola la finalissima di "What's your Talent"

Domani, giovedì 5 settembre, alle ore 21.30 in Piazza S.Agostino con ingresso gratuito, nell'ambito della 70esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, è in programma la FINALISSIMA DI WHAT'S YOUR TALENT, il talent show organizzato da V Eevents by Vida Network presentato da Melania Agrimano di Radio RDS con Ivan Cattaneo, Edoardo Mecca e Ilario Parise.

Le selezioni si sono tenute nel mese di luglio nel contesto della manifestazione Giovedì sotto le Stelle e i 9 finalisti, scelti da una rappresentanza della popolazione carmagnolese e da professionisti in ambito artistico, sono pronti per il match finale nel quale si deciderà chi vincerà le 2 notti a Madrid offerti da Ingirula Viaggi SNC o i prestigiosi gioielli offerti dalla Gioielleria Dematteis.

A Condurre la serata insieme ai ragazzi di V events by Vida Network Vida Network ci sarà Melania Agrimano, nota speaker radiofonica di RDS 100% grandi successi .

La giuria oltre che dai 3 giudici popolari scelti tra il pubblico (come nelle selezioni) sarà formata da tre tecnici di tutto rispetto, IVAN CATTANEO, EDOARDO MECCA e ILARIO PARISE

Ivan Cattaneo cantautore italiano con una lunga carriera iniziata negli anni 70, tra i suoi brani piu famosi “Nessuno mi può giudicare” e “ Una zebra a pois”.

Edoardo Mecca comico, imitatore e youtuber famoso per i suoi video virali che regalano sorrisi a centinaia di migliaia di italiani.

Ilario Parise è un ballerino e coreografo conosciuto per aver partecipato alla prima edizione di “Ballando con le stelle”, è consigliere nazionale della Fids e giudice di gara non che coach della coppia campione del mondo di ballo latino americano.

I CONCORRENTI DELLA FINALISSIMA SONO:

Dario Bellotti - spettacolo di drag queen

Jandira Busato - cantante

Sharks RDR - cheerleader

Compagnia della nebbia - danza moderna

Elisa inverso e Manuel Torazza - ballo latino americano

Achille Giacometti - ballo electric boogie

Arianna Cetra e Giulia Baschirotto - spettacolo di pole dance

Claudia Fiorino - cantante

Shadey Anzalotta - latin show