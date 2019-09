Pisano ministro dell'innovazione: "Riconoscimento per tutta Torino" [VIDEO]

"Non me l'aspettavo, è stata una bellissima sorpresa e riconoscimento alla Città di Torino, ai progetti che abbiamo portato avanti con tutti quelli che si sono impegnati in questa trasformazione digitale per attrarre nel territorio tecnologie". Sono queste le prime parole di Paola Pisano, dopo l'indicazione questo pomeriggio a Ministro dell'Innovazione da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Pisano ha spiegato che "c'è stato un riconoscimento non solo dell'amministrazione, ma dell'ecosistema che ha collaborato con noi, delle aziende, delle Fondazioni e dell'Università".